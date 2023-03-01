Си Цзиньпин и Лукашенко подписали договор о всеобъемлющем партнерстве

В Пекине состоялась встреча лидеров Китая и Беларуси Си Цзиньпина и Александра Лукашенко.

В сообщении МИД КНР говорится, что "они обменялись мнениями по украинскому кризису и подписали совместное заявление о развитии всеобъемлющего партнерства между двумя странами.

Си Цзиньпин заявил в беседе с Лукашенко в Доме народных представителей, что позиция Китая в отношении "украинского кризиса" "последовательна и ясна", и ее ядром является "содействие миру и переговорам".

"Мы должны стремиться к политическому решению, отвергнуть все мысли о холодной войне, уважать законные интересы безопасности всех стран и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности в Европе", — сказал Си.

Лукашенко заявил, что белорусская сторона полностью согласна с позицией Пекина по политическому решению украинского кризиса.

Документ, названный некоторыми СМИ "китайским мирным планом", содержал призыв к прекращению огня, переговорам и уважению территориальной целостности всех стран, а также общее противодействие ядерным угрозам, но он также включал призыв к отмене односторонних санкций.