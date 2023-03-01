За драку: рэперу из Black Star дали полтора года колонии

Инцидент произошел прошлым летом. Музыканты возвращались из бани и вступили в перепалку с супругами, она переросла в потасовку.

Российский рэпер Aggre (Виталий Багдасаров) в драке заступился за друга и получил в итоге полтора года колонии, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел летом 2022 года. Музыкант вместе с компанией возвращался из бани, когда супружеская пара сделала замечание хип-хоп-артисту Сергею Фроликову (известен как Derouse из Black Star). Им показалось, что мужчина вел себя шумно.

Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. На помощь Фроликову пришли товарищи, в том числе и Багдасаров.

Супруги написали на рэперов заявление, и суд приговорил Багдасарова к полутора годам условно, Фроликов избежал наказания. Музыканты затем подали на апелляцию. Они признали вину за содеянное, выплатили пострадавшим компенсацию, извинились и даже помирились с истцами.

Супружеская пара просила прекратить дело, однако прокуратура подала апелляцию, требуя ужесточить наказание. И Мосгорсуд заменил условный срок для Aggre на полтора года колонии общего режима.