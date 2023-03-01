США выслали в Европу «самолет судного дня»

Он был построен, чтобы пережить даже ядерную войну. E-6B Mercury, прозванный "самолетом судного дня", приземлился в Исландии.

О появлении самолета на Старом континенте было объявлено в коммюнике командования вооруженных сил США в Европе.

"Экипаж встретился с послом США в Исландии Кэррин Патман и другими дипломатическими и военными руководителями", — говорится в сообщении.

E-6B Mercury — американский военный самолёт стратегического управления и связи, а также командный пункт ВМС США, в народе известный как "самолет судного дня".

Идея "самолетов судного дня" родилась во времена холодной войны как гарантия на случай очередного глобального конфликта. E-6B Mercury создан на базе пассажирского Boeing 707-320 и не является боевой машиной. Это своего рода летающий узел связи.

Машина предназначена для связи с атомными подводными лодками стратегического значения, которые могут нести межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5 с ядерными боеголовками.