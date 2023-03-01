Казахстан объявил о стратегическом сотрудничестве с США

Казахстан намерен развивать стратегическое сотрудничество с США и Западом, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, находящимся в Астане.

"Мы готовы и дальше развивать это сотрудничество", — сказал Токаев, добавив, что благодарен американским властям за поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета.

По словам Токаева, Казахстан обращает внимание на надежность» и долгосрочность партнерства в сферах безопасности, энергетики, торговли и инвестиций.

В свою очередь США намерены инвестировать в разведку полезных ископаемых в Казахстане. Как сообщает пресс-служба Мининдустрии, соответствующий меморандум подписали председатель Геологической комиссии Минпромторга Джерлан Акбаров и посол США Дэниел Розенблюм.

Помимо Токаева, Блинкен встретился в Астане с лидерами других стран Центральной Азии - Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Цель администрации Джо Байдена — усилить свое влияние в регионе и убедить бывшие советские республики не помогать Кремлю в обходе санкций, сообщили The Wall Street Journal официальные лица, знакомые с этим вопросом.