Bloomberg: Тиньков попросил британский МИД снять с него санкции
2023-03-01 20:36
Агентство Bloomberg сообщает, что бизнесмен Олег Тиньков направил в МИД Великобритании обращение с просьбой снять с него санкции.
Он уточнил, что понимает введение санкций в отношении людей, которые поддерживают российскую спецоперацию.
При этом Тиньков утверждает, что его отнесли к этой категории людей по ошибке, поэтому его исключение из санкционного списка было бы справедливым.
В британском МИД ответили, что не будут комментировать санкции в отношении конкретных лиц, но каждый человек или компания могут оспорить свое попадание в санкционный список.
Опубликовано: Светлана Репина