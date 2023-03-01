Bloomberg: Тиньков попросил британский МИД снять с него санкции

Агентство Bloomberg сообщает, что бизнесмен Олег Тиньков направил в МИД Великобритании обращение с просьбой снять с него санкции.

Он уточнил, что понимает введение санкций в отношении людей, которые поддерживают российскую спецоперацию.

При этом Тиньков утверждает, что его отнесли к этой категории людей по ошибке, поэтому его исключение из санкционного списка было бы справедливым.

В британском МИД ответили, что не будут комментировать санкции в отношении конкретных лиц, но каждый человек или компания могут оспорить свое попадание в санкционный список.