Беларусь со 2 марта вводит безвизовый режим для поляков на всех переходах со странами ЕС

Гражданам Польши был предоставлен безвизовый въезд в Беларусь через все погранпереходы между Беларусью и странами Евросоюза.

Изменение вступит в силу 2 марта и будет действовать до конца 2023 года, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

До 1 марта этого года поляки могут въезжать в Беларусь без визы только через переходы на белорусско-польской границе, с завтрашнего дня это изменится.

В обосновании белорусские пограничники констатируют, что хотя граждане Польши и других стран ЕС могут въезжать в Беларусь по безвизовому режиму с 2022 года, "учтен высокий спрос на белорусский безвиз, поэтому руководство страны приняло решение о его продлении".

Напоминаем, что еще в середине прошлого года Министерство иностранных дел советовало гражданам Польши воздержаться от любых поездок в Республику Беларусь.