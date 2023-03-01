Режиссер Эмир Кустурица экстренно госпитализирован

При этом деятель культуры не отменил свое участие в фестивале «Дух огня», он намерен прибыть туда прямо из больницы.

Легендарный сербский режиссер Эмир Кустурица попал в больницу с переломом ноги. Она была травмирована в связи с падением на льду в Сербии, сообщает ТАСС.

Операция деятеля культуры запланирована на 2 марта. Тем не менее, кинорежиссер не отменил свое участие в фестивале «Дух огня», он намерен прибыть туда прямо из больницы.

На кинофестивале Кустурица будет работать в гипсе, — сказали источники информационного агентства.

XXI фестиваль дебютов кинемотографии «Дух огня» состоится в Ханты-Мансийске 3-6 марта. Эмира Кустурицу еще осенью прошлого года утвердили новым президентом киносмотра.

Югославский и сербский режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица удостоен двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля за фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд».

В числе самых известных его киноработ «Время цыган»,«Папа в командировке», «Помнишь ли ты Долли Белл?»,«Жизнь как чудо» и другие.