Лукашенко и Си Цзиньпин объявили о развитии стратегического партнерства между странами
Александр Лукашенко находится с визитом в Пекине. После переговоров между делегациями стороны объявили о принятии совместного заявления об основных принципах развития стратегического партнерства между странами, сообщает БелТА.
В заявлениях президента Беларуси нельзя было не заметить усилий по укреплению отношений между сторонами и укреплению собственных позиций.
"Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, которое требует нового, нестандартного подхода и ответственных политических решений", - сказал Лукашенко.
В то же время Лукашенко заявил, что Беларусь "полностью поддерживает представленную Вами инициативу по международной безопасности".
Кроме того, белорусский лидер призвал китайскую сторону к тесному сотрудничеству в области машиностроения и создания совместных предприятий. В частности, он предложил "создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельхозтехники как в Беларуси, так и в Китае".
Опубликовано: Николай Скира