У жены британского певца Эда Ширана во время беременности выявили опухоль

Несчастливые новости совпали с периодом, когда исполнитель переживал смерть близкого друга, а также связанные с творчеством судебные разбирательства.

У жены известного британского певца Эда Ширана во время второй беременности выявили опухоль. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на английские СМИ.

Черри Сиборн уже родила Ширану дочку в мае 2022 года, и каких-то комментариев в связи с состоянием здоровья жены артист не давал.

Несчастливые новости совпали с периодом, когда исполнитель переживал смерть близкого друга, а также связанные с творчеством судебные разбирательства.

В течение первого месяца беременной жене сказали, что у нее обнаружили опухоль, и лучше лечение до родов не проводить. Внезапно умер мой лучший друг Джамал, мой брат, а потом я оказался в суде, защищая свое честное имя и карьеру автора песен, — писал Эд в соцсетях.

Его жену не лечили, потому что такой возможности не имели, пока та была беременна. Какая опухоль развилась у Черри, неизвестно.

Эд Ширан и Черри Сиборн поженились в 2018 году, а в 2020-м впервые стали родителями.