В парламенте Венгрии предложили наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Венгерская партия «Наша Родина» предлагает наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку это может привести к мировой войне.

Представитель партии Элед Новак заявил, что против расширения Североатлантического альянса выступает только одна венгерская фракция.

Он подчеркнул, что международным интересам соответствует не принятие новых стран в НАТО, а создание нейтральной зоны.

Новак утверждает, что дело не в претензиях Венгрии к Финляндии или Швеции, а в том, что мир в Европе возможен только при отсутствии у России и НАТО общей границы.