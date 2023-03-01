Соединенные Штаты перебросили в Европу «самолет судного дня»
Американское командование в Европе сообщило, что Boeing E-6B Mercury, получивший название "самолет судного дня", приземлился на базе в Исландии.
О появлении этой машины на Старом континенте сообщило Европейское командование США (EUCOM).
Boeing E-68 Mercury — американский самолет управления, связи и ретрансляции радиосигналов. Он используется ВМС США для связи с атомными подводными лодками, носителями баллистических ракет и ядерными силами наземного базирования.
Е-6В Mercury не является боевым самолетом — это воздушный командный пункт, предназначенный для управления войсками во время ядерной войны. Отсюда и его прозвище — "самолет судного дня".
Российским аналогом этой американской машины является самолет Ил-80, который служит воздушным командным пунктом президента и командующего армией в случае ядерной войны.
Опубликовано: Николай Скира