Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление о партнёрстве Беларуси и КНР

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин выступили с заявлением о белорусско-китайском сотрудничестве.

Вечером 1 марта в Пекине завершились переговоры Александра Лукашенко с главой компартии Китая Си Цзиньпином, по итогам которых лидеры обеих стран выступили с заявлением о развитии всесторонних белорусско-китайских партнёрских отношений вне зависимости от политической погоды.

Примечательно, что во время переговоров Лукашенко и Си Цзиньпин часто называли себя хорошими и старыми друзьями, а сам переговорный процесс занял четыре часа.