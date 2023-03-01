США отправили в Исландию самолёт E-6B Mercury на случай ядерного конфликта
2023-03-01 21:36
Пентагон принял решение о переброске самолёта E-6B Mercury на территорию Исландии.
1 марта пресс-служба Европейского командования военно-воздушными силами Соединённых Штатов сообщила, что американский самолёт E-6B Mercury, способный управлять атомными подводными лодками, был переброшен в Исландию на случай потенциально возможного начала ядерной войны.
Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о переброске в Исландию американского самолёта "Судного дня", который способен управлять почти всем ядерным оружием Пентагона, однако данная информация не подтвердилась.
Опубликовано: Ткачёв Андрей