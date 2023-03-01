Spiegel: ЕК создала план перевода экономики Европы на режим военного времени

Еврокомиссия разработала план о переводе экономик страны ЕС на режим военного времени из-за ситуации в Украине.

Немецкая газета Der Spiegel уведомляет, что представители Еврокомиссии разработали трёхэтапный план по переводу экономик страны Европейского Союза на режим военного времени.

Известно, что первый этап предполагает совместное наращивание поставок боеприпасов украинским войскам, в то время как второй подразумевает коллективную закупку оружия и снарядов для европейских армий. Третьим же этапом предлагается увеличить производство боеприпасов в Европе в 3 раза.