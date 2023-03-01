Риттер: Украина потеряет больше территорий из-за продолжения конфликта
2023-03-01 22:20
Скотт Риттер прогнозирует потерю ещё большего числа территорий Киевом из-за продолжения спецоперации.
Издание Rebirth of Communism опубликовало интервью с отставным американским разведчиком-морпехом Скоттом Риттером, который заявил, что к настоящему моменту Украина утратила порядка 20 процентов территорий и продолжит их терять, если Владимир Зеленский не начнёт переговоры с Россией.
Также Риттер отметил, что уже сейчас украинские войска потеряли 200-300 тысяч человек убитыми, ввиду чего Киев должен быть заинтересован в переговорном процессе с Кремлём.
Опубликовано: Ткачёв Андрей