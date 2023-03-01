Bloomberg: Тиньков попросил МИД Великобритании снять с него санкции

Газета Bloomberg утверждает, что Олег Тиньков просит британский МИД о снятии санкций с себя.

Американская газета Bloomberg уведомляет, что российский предприниматель Олег Тиньков публично призвал Министерство иностранных дел Великобритании о снятии с себя санкционных мер. По мнению Тинькова, исключение его из списков британских санкций "было бы справедливым".

Позднее в МИД Британии отметили, что Олег Тиньков может обратиться в данное ведомство в индивидуальном порядке, лично попросив о снятии с себя санкций.