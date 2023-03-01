Экс-разведчик США Риттер: в случае продолжения конфликта Украина безвозвратно потеряет еще больше территорий

Бывший американский разведчик морской пехоты Скотт Риттер считает, что в случае продолжения конфликта Украина потеряет еще больше территорий.

Он отметил, что Киеву следует смириться с тем, что около 20% бывшей территории Украины оказалось под контролем России.

Риттер утверждает, что это необратимый процесс, который может продолжиться и набрать обороты, если Украина продолжит воевать с Россией.

Он также напомнил, что украинская армия потеряла 200-300 тыс. солдат, а миллионы жителей страны стали беженцами.