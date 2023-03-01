Песков: в Кремле не вызвали доверия слова Подоляка о непричастности Украины к атакам на Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о непричастности ВСУ к атакам на Россию не вызывают доверия.

Комментируя заявления, сделанные сегодня Михаилом Подоляком, Песков подчеркнул, что в России не верят в их правдивость.

Ранее сообщалось о падении беспилотника неподалеку от газораспределительной станции в Московской области.

До этого появилась информация о том, что пожар на нефтебазе в Туапсе произошел в результате атаки двух беспилотников, которые несли взрывчатку.