Toyota отзывает в России более 22 тыс. Avensis из-за неисправностей подушек безопасности

Компания «Тойота Мотор», официальный представитель автопроизводителя Toyota в России, сообщила об отзыве более 22 тыс. моделей Avensis в стране.

Сообщается, что у этих автомобилей может снижаться плотность вещества, которым заполнен пиропатрон в подушках безопасности.

В таком случае при срабатывании подушки разрушается газогенератор, его элементы могут попасть в салон авто, травмировать водителя и пассажиров.

Отзыв распространяется на машины, которые были проданы в период с апреля 2003 года по май 2007 года.