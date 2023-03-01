Toyota отзывает в России более 22 тыс. Avensis из-за неисправностей подушек безопасности
2023-03-01 22:59
Компания «Тойота Мотор», официальный представитель автопроизводителя Toyota в России, сообщила об отзыве более 22 тыс. моделей Avensis в стране.
Сообщается, что у этих автомобилей может снижаться плотность вещества, которым заполнен пиропатрон в подушках безопасности.
В таком случае при срабатывании подушки разрушается газогенератор, его элементы могут попасть в салон авто, травмировать водителя и пассажиров.
Отзыв распространяется на машины, которые были проданы в период с апреля 2003 года по май 2007 года.
Опубликовано: Светлана Репина