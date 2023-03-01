Spiegel: Еврокомиссия придумала способ поставлять больше боеприпасов на Украину

Издание Der Spiegel пишет, что Еврокомиссия подготовила план увеличения поставок боеприпасов на Украину.

Помимо этого, план включает еще два пункта. Первый заключается в срочной покупке артиллерийских снарядов калибра 155 мм через Европейского оборонное агентство.

Это должно помочь обеспечить необходимыми боеприпасами как Украину, так и сами европейские страны.

Третий пункт предполагает увеличение производства боеприпасов в Европе, исходя из нынешней ситуации с безопасностью.