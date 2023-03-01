В США разгорается скандал: демократы в Конгрессе обвинили Fox News в пропаганде и лжи
2023-03-01 23:49
Представители Демократической партии США Чак Шумер и Хаким Джеффрис потребовали, чтобы телеканал Fox News прекратил транслировать ложь и пропаганду.
Они считают, что канал постоянно распространяет информацию о сомнительной победе Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году.
Демократы также упрекают главу медиакорпорации Руперта Мердока в том, что он не вмешивается в эту ситуацию.
Шумер и Джеффрис утверждают, что руководство Fox News несет угрозу демократии, создает условия для политического насилия и вредят стране.
Опубликовано: Светлана Репина