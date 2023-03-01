Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения в США на год из-за Украины

Президент США Джо Байден подписал указ о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране еще на год.

Такую меру власти Соединенных Штатов объясняют угрозой национальной безопасности, которая исходит от России.

Впервые чрезвычайное положение в США из-за ситуации на Украине было введено в марте 2014 года.

Сначала обоснованием ЧП называли действия лиц, подрывающих демократию на Украине, а впоследствии к этой же категории отнести и политику России по отношению к украинской стороне.