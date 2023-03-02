В Молдове заявили о полной независимости от российских энергоносителей
2023-03-02 00:20
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан рассказал, что страна добилась полной независимости от российских энергоносителей.
Он подчеркнул, что Молдове больше не нужный российские газ и электроэнергия для нормальной жизни.
Речан признал, что это приведет к росту цен, но пообещал, что правительство позаботится об уязвимых категориях населения.
Он также сказал, что бизнесу будет предоставлена возможность адаптироваться к новой ситуации путем предоставления компенсаций.
Опубликовано: Светлана Репина