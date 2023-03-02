Interia: украинские беженцы теперь обязаны оплачивать пребывание в центрах размещения в Польше

Издание Interia сообщает, что с 1 марта в Польше введены новые правила, согласно которым беженцы с Украины должны платить за размещение в местах пребывания.

По словам заместителя главы МВД Польши, в стране находится более миллиона беженцев с Украины.

Он уточнил, что обновленные правила проживания будут действовать примерно для 80 тыс. беженцев, а с июня такие же меры будут введены для тех, кто живет в польских семьях.

Плату не будут брать с детей до 18 лет, людей с ограниченными физическими возможностями, пенсионеров, беременных женщин и родителей детей до года.