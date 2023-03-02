В Исландию прибыл американский «самолет судного дня»
2023-03-02 00:33
Европейское командование ВС США сообщает, что в Исландию прибыл американский самолет E-6B Mercury.
Его предназначение заключается в обеспечении связи с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также атомными подлодками.
«Самолет судного дня» направлен в Исландию для выполнения задач в зоне ответственности Европейского командования.
Такое название он получил, поскольку в случае ядерной войны станет одновременно пунктом связи и командным пунктом.
Опубликовано: Светлана Репина