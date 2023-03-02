ВОЗ предупредила о приближении новой пандемии из-за птичьего гриппа
2023-03-02 00:46
Всемирная организация здравоохранения призвала мир готовиться к новой пандемии из-за распространения птичьего гриппа.
По словам эпидемиолога организации Ричарда Пибоди, вирус уже может переходить от птиц к человеку.
Если вирус приобретет способность устойчиво передаваться от одного человека к другому, начнется новая пандемия.
Пибоди также уточнил, что ученые уже занялись исследованием вируса и обдумывают возможность создания акцины.
Опубликовано: Светлана Репина