Ученые из Университета Тулейна назвали самую вредную диету
2023-03-02 00:53
В издании American Journal of Clinical Nutrition опубликованы результаты исследований ученых из Университета Тулейна, которые сравнили несколько диет.
Самой вредной с точки зрения экологии оказалась кетодиета, которая предусматривает потребление большого количества жиров и малого – углеводов.
Из-за такого питания на 1 тыс. потребляемых человеком калорий образуется без малого 3 кг углекислого газа.
У палеодиеты с упором на овощи, мясо и орехи, также с исключением из рациона бобовых и зерновых, показатель ниже – 2,6 кг углекислого газа на 1 тыс. калорий. А у вегетарианской диеты значение составляет всего 0,7 кг углекислого газа.
Опубликовано: Светлана Репина