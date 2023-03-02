Ученые из Университета Тулейна назвали самую вредную диету

В издании American Journal of Clinical Nutrition опубликованы результаты исследований ученых из Университета Тулейна, которые сравнили несколько диет.

Самой вредной с точки зрения экологии оказалась кетодиета, которая предусматривает потребление большого количества жиров и малого – углеводов.

Из-за такого питания на 1 тыс. потребляемых человеком калорий образуется без малого 3 кг углекислого газа.

У палеодиеты с упором на овощи, мясо и орехи, также с исключением из рациона бобовых и зерновых, показатель ниже – 2,6 кг углекислого газа на 1 тыс. калорий. А у вегетарианской диеты значение составляет всего 0,7 кг углекислого газа.