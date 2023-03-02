Эстонские города отказываются ставить у себя подбитый российский танк

Минобороны Эстонии при участии местного военного музея и украинской стороны привезли в страну подбитый российский танк Т-72.

Его установили в центре Таллина на площади свободы в качестве музейного экспоната, как ранее было сделано в Берлине.

Как и в немецкой столице, люди стали приносить к военной машине цветы, и людям в форме приходится постоянно убирать их.

После 2 марта танк должны были отвезти в другие эстонские города, но Йыхва, Нарва и Раквер уже отказались от такого экспоната.