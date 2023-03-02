Эстонские города отказываются ставить у себя подбитый российский танк
2023-03-02 00:59
Минобороны Эстонии при участии местного военного музея и украинской стороны привезли в страну подбитый российский танк Т-72.
Его установили в центре Таллина на площади свободы в качестве музейного экспоната, как ранее было сделано в Берлине.
Как и в немецкой столице, люди стали приносить к военной машине цветы, и людям в форме приходится постоянно убирать их.
После 2 марта танк должны были отвезти в другие эстонские города, но Йыхва, Нарва и Раквер уже отказались от такого экспоната.
Опубликовано: Светлана Репина