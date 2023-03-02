Американский политик Эванс предложил отправить проголосовавших за помощь Украине граждан в зону СВО

Политик из США Деррик Эванс заявил, что граждан, которые поддержали оказание финансовой помощи Украине, следует отправить в зону спецоперации.

Однако и такую меру он считает недостаточной. По его словам, после этих людей в зону СВО следует отправить также из детей и внуков.

Ранее политический обозреватель из США Джимми Дор обвинил Вашингтон в раздувании конфликта на Украине ради своей экономической выгоды.

Тем временем министр американской армии Кристин Вормут призвала правильно оценивать внушительные военные возможности России.