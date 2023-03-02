Reuters: США пытаются уговорить союзников поддержать санкции против Китая
2023-03-02 01:27
Агентство Reuters сообщает, что США готовятся ввести санкции против Китая, объясняя это риском передачи России китайского летального оружия.
В случае ведения таких санкций Соединенным Штатам потребуется поддержка союзников, которой они пытаются заручиться уже сейчас.
Пока идут предварительные консультации по данному вопросу, особое внимание США уделяют союзникам по G7.
Одновременно с этими консультациями США активно ищут доказательства поставок оружия из Китая в Россию.
Опубликовано: Светлана Репина