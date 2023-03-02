Reuters: США пытаются уговорить союзников поддержать санкции против Китая

Агентство Reuters сообщает, что США готовятся ввести санкции против Китая, объясняя это риском передачи России китайского летального оружия.

В случае ведения таких санкций Соединенным Штатам потребуется поддержка союзников, которой они пытаются заручиться уже сейчас.

Пока идут предварительные консультации по данному вопросу, особое внимание США уделяют союзникам по G7.

Одновременно с этими консультациями США активно ищут доказательства поставок оружия из Китая в Россию.