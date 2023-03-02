Глава МИД Германии Бербок: Украина имеет право включить Крым в мирное соглашение с Россией

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина будет сама решать, стоит ли ей включать Крым в мирное соглашение с Россией.

Она напомнила, что в Германии по-прежнему считают Крым украинской территорией, несмотря на события 2014 года.

Бербок уточнила, что ни один иностранный министр или глава государства не имеют права указывать Украине, что ей делать со своей территорией.

По ее словам, украинская сторона будет решать самостоятельно, на каких условиях она готова заключать мирное соглашение.