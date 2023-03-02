США пытаются убедить Россию в необходимости продления зерновой сделки
2023-03-02 02:30
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России следует согласиться на продление зерновой сделки.
Он сказал, что Соединенные Штаты продолжают обращаться к Российской Федерации с соответствующим призывом.
По словам Прайса, американская сторона не видит ни одного препятствия, из-за которого сделка может быть остановлена.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что зерновая сделка будет продлена в случае учета всех интересов России.
Опубликовано: Светлана Репина