США пытаются убедить Россию в необходимости продления зерновой сделки

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России следует согласиться на продление зерновой сделки.

Он сказал, что Соединенные Штаты продолжают обращаться к Российской Федерации с соответствующим призывом.

По словам Прайса, американская сторона не видит ни одного препятствия, из-за которого сделка может быть остановлена.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что зерновая сделка будет продлена в случае учета всех интересов России.