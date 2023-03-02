FT: Запад заподозрил ОАЭ в экспорте в Россию военной электроники

Издание Financial Times пишет, что Запад пытается заставить ОАЭ прекратить поставки в Россию нескольких видов продукции.

В западных странах утверждают, что речь идет об экспорте товаров, которые могут использоваться в военных целях.

По информации авторов материала, в последнее время в ОАЭ приезжали официальные делегации США, Евросоюза и Великобритании.

Они считают, что через ОАЭ может идти реэкспорт электроники и прочей продукции, которую Россия сможет использовать в военных целях.