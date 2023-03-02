В Турции рассказали о начале курортного сезона после землетрясений

Глава совета директоров Торгово-промышленной палаты Манавгата Сейд Тахсин Гюнгор сообщил, что в этом году курортный сезон в Турции начнется по обычному расписанию.

Он отметил, что сейчас в отелях курортной зоны размещены около 65 тыс. человек, лишившихся домов и квартир во время землетрясений.

При этом Гюнгор отметил, что в ближайшее время этих людей переселят, а отели уже готовятся к курортному сезону.

Он подчеркнул, что срыва сезона нельзя допустить, поскольку это приведет к кризису в туристической отрасли, одной из самых значимых для Турции.