Не стоит пожимать плечами: эксперт пояснил, почему это бесполезно и вредно
От этого популярного силового упражнения во время тренировок можно получить только затекшую шею, другого эффекта нет.
Врачи и тренеры считают сердечно-сосудистую активность необходимой за то, что она укрепляет здоровье.
По данным Американской ассоциации сердца, 150 минут умеренной интенсивности или 75 минут интенсивных кардиотренировок в неделю могут снизить риск некоторых видов рака, сердечных заболеваний, психических расстройств и диабета 2 типа.
Продолжают появляться убедительные исследования, показывающие, что занятия по укреплению мышц также могут снизить риск заболевания. Физиолог по физическим упражнениям из Кливлендской клиники Кэти Лоутон согласна с тем, что силовые тренировки могут принести пользу:
Люди хотят быть активными, когда становятся старше, - говорит Лоутон.
Силовые тренировки развивают функциональную силу, которая может снизить риск травм при работе дома и на даче. Иными словами, силовые тренировки - это не только эстетика и подтянутый вид.
Но при этом далеко не все тренировки полезны. Единственное упражнение, которое следует полностью пропустить - это пожатие плечами с набором гантелей.
Нет никакой функциональной причины делать это, - пояснил Лоутон.
Более того, это повышает риск травм из-за чрезмерной активации мышц, на которые мы и так ежедневно оказываем слишком большое давление.
Многие и так чрезмерно активизируют трапециевидные мышцы, когда испытывают стресс из-за плохой осанки, - отметил эксперт.
При правильном выполнении гребков можно развить функциональную силу верхней части тела.
Когда чем-то злоупотребляют, мышцы чрезмерно активизируются, и мы можем создать проблемы с шеей, - предостерег Лоутон.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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