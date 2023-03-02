Российского актера Георгия Мартиросяна экстренно госпитализировали

Какой конкретно диагноз поставлен 75-летнему звездному пациенту, пока неизвестно. Сообщается, что медики назначили Мартиросяну масштабное обследование.

Как сообщает СтарХит, о госпитализации легендарного артиста стало известно буквально несколько минут назад.

Издание уточняет, что Георгий Мартиросян сейчас находится в одной из московских клиник, у него начались воспалительные процессы. Лечением звезды занимаются врачи-урологи.

Какой конкретно диагноз поставлен 75-летнему звездному пациенту, пока неизвестно. Сообщается, что медики назначили Мартиросяну масштабное обследование.

Близкие артиста пока никак не комментируют данную информацию.

Мартиросян - второй муж актрисы Татьяны Васильевой. В браке они прожили 12 лет, у них есть общая дочь Елизавета.