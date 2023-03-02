Российского актера Георгия Мартиросяна экстренно госпитализировали
2023-03-02 09:34
Какой конкретно диагноз поставлен 75-летнему звездному пациенту, пока неизвестно. Сообщается, что медики назначили Мартиросяну масштабное обследование.
Как сообщает СтарХит, о госпитализации легендарного артиста стало известно буквально несколько минут назад.
Издание уточняет, что Георгий Мартиросян сейчас находится в одной из московских клиник, у него начались воспалительные процессы. Лечением звезды занимаются врачи-урологи.
Какой конкретно диагноз поставлен 75-летнему звездному пациенту, пока неизвестно. Сообщается, что медики назначили Мартиросяну масштабное обследование.
Близкие артиста пока никак не комментируют данную информацию.
Мартиросян - второй муж актрисы Татьяны Васильевой. В браке они прожили 12 лет, у них есть общая дочь Елизавета.
Опубликовано: Светлана Гарусева