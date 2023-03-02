Родила восьмого: в семье вундеркинда Алисы Тепляковой прибавление, а квартира осталась однокомнатной

Новорожденного сына Тепляковы назвали в честь правителя Османской империи султана Сулеймана Великолепного.

Тепляковы стали известны в России, когда их дочь, девятилетняя на тот момент Алиса, поступила в МГУ на психологический факультет, напоминает Супер.ру.

Как заявил ее отец Евгений в 2021 году, это - результат им лично построенной системы образования. Результатом экспериментов отца семейства стал еще один ребенок, 10-летний Хеймдалль. Мальчик закончил школу экстерном и планирует поступать в вуз.

При этом другие дети живут обычной жизнью. Как стало известно, их теперь не семь, а восемь. Недавно родился еще один.

Жена Наташа постоянно занята с детьми, изможденная вся, - рассказали КП соседи. Нам показалось, что муж относится к ней небрежно, как к производительнице.

Новорожденного Тепляковы назвали в честь правителя Османской империи султана Сулеймана Великолепного - Сулейманом.

Источник издания констатировал: в отличие от жены, отец Тепляковых очень бодр.

Всегда в гиперактивности. Бывает довольно груб, к нему некоторые подойти боятся. Жалеем детей, — поделились соседи.

При этом многодетная семья продолжает жить в однокомнатной квартире в одном из спальных районов Москвы. Евгений там сам обучает детей, за что получает зарплату от государства. Семейству, кроме того, выделяют социальные выплаты и детские пособия.