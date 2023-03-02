Дисней превратил волшебницу Динь-Динь из Питера Пэна в негритянку
Сказочная героиня пополнила список классических персонажей Голливуда, которым поменяли этническую принадлежность.
В западном кино наметились новые тенденции: героям классических произведений меняют этническую принадлежность.
Студия Disney не исключение. На этот раз здесь представили трейлер к фильму «Питер Пэн и Венди». В основе его - старый анимационный фильм, который был снят еще при Уолте Диснее.
Питер и Венди в новой картине остаются белыми, а миниатюрную фею Тинкербелл (в русском переводе Динь-Динь) сыграла чернокожая артистка Яра Шахиди.
Некоторые в соцсетях похвалили студию за пропаганду этнического разнообразия. Но некоторые не в восторге и даже негодуют. Один из поклонников классики, как пишет сайт TMZ, высказал такое мнение:
Disney не беспокоится о том, чтобы снять новые фильмы с людьми разного цвета кожи. Он просто берет чернокожих и дает роли, которые изначально придуманы для белых.
Это показывает леность Disney и его расистский подход к решению вопроса.
Опубликовано: Светлана Гарусева