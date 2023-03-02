Дисней превратил волшебницу Динь-Динь из Питера Пэна в негритянку

Сказочная героиня пополнила список классических персонажей Голливуда, которым поменяли этническую принадлежность.

В западном кино наметились новые тенденции: героям классических произведений меняют этническую принадлежность.

Студия Disney не исключение. На этот раз здесь представили трейлер к фильму «Питер Пэн и Венди». В основе его - старый анимационный фильм, который был снят еще при Уолте Диснее.

Питер и Венди в новой картине остаются белыми, а миниатюрную фею Тинкербелл (в русском переводе Динь-Динь) сыграла чернокожая артистка Яра Шахиди.

Некоторые в соцсетях похвалили студию за пропаганду этнического разнообразия. Но некоторые не в восторге и даже негодуют. Один из поклонников классики, как пишет сайт TMZ, высказал такое мнение: