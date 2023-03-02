Агутин рассказал на музыкальной премии Виктория, как им с Варум удается жить в браке так долго и счастливо

Исполнитель Леонид Агутин поделился секретом счастливой семейной жизни со своей женой и коллегой по сцене Анжеликой Варум.

Леонид Агутин прибыл 1 марта появился на премии "Виктория", где забрал награду "певца года", которым признали Владимира Преснякова, с которым Агутин дружит много лет.

Исполнитель в процессе общения с представителями СМИ рассказал о секрете своего долгого и счастливого брака со своей женой и соратницей Анжеликой Варум.

Агутин сообщил, то спит с супругой в разных спальнях, что считает одним из условий долголетия семейной жизни.