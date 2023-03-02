Эксперты рассказали о важной роли радиаторных решеток в автомобилях

Автомобилисты часто интересуются, нужна ли в передней части транспортного средства радиаторная решётка.

Специалисты отмечают, что механики начали отказываться от данного элемента авто в пользу прочих решений.

Решётка защищает радиатор, обеспечивая охлаждение подкапотного пространства, благодаря проходящего через неё воздушного потока.

Этот элемент авто должен предотвращать попадание под капот насекомых, пыли, а также мусора. Между тем в различных городских машинах отсутствуют радиаторные решётки.

Этот элемент не используется вследствие того, что транспортные средства почти не сталкиваются с грязью.

В больших городах решётки радиатора востребованы намного меньше, в сравнении с проселочным дорожным полотном либо междугородной трассой.

От этого элемента начали также отказываться по причине безопасности. Он давно считается опасным фрагментом в случае ДТП.

Дело в том, что в случае потенциального столкновения автомобиля с пешеходом, решётка может нанести ему существенные повреждения.

Из-за этого производители начали отказываться от неё, делая акцент на «мягкий» кузов, запросто деформирующийся в ходе аварии.