Эксперты рассказали о важной роли радиаторных решеток в автомобилях
Автомобилисты часто интересуются, нужна ли в передней части транспортного средства радиаторная решётка.
Специалисты отмечают, что механики начали отказываться от данного элемента авто в пользу прочих решений.
Решётка защищает радиатор, обеспечивая охлаждение подкапотного пространства, благодаря проходящего через неё воздушного потока.
Этот элемент авто должен предотвращать попадание под капот насекомых, пыли, а также мусора. Между тем в различных городских машинах отсутствуют радиаторные решётки.
Этот элемент не используется вследствие того, что транспортные средства почти не сталкиваются с грязью.
В больших городах решётки радиатора востребованы намного меньше, в сравнении с проселочным дорожным полотном либо междугородной трассой.
От этого элемента начали также отказываться по причине безопасности. Он давно считается опасным фрагментом в случае ДТП.
Дело в том, что в случае потенциального столкновения автомобиля с пешеходом, решётка может нанести ему существенные повреждения.
Из-за этого производители начали отказываться от неё, делая акцент на «мягкий» кузов, запросто деформирующийся в ходе аварии.
Опубликовано: Антон Райт