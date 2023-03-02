Чудо советского автопрома: «Буханка» в виде детского поезда приносила огромную радость детям

Такие поезда были любимцами советских детей. Эти «буханки» использовались в крупных парках самых больших советских городов в 1970-х годах.

Наши читатели любят материалы о тюнинге российских автомобилей. Мы видели, как «Волгу» переделывают во внедорожник, как «Жигули» оснащают гусеницами и многое другое.

Но автопоезда на основе отечественных авто нам еще не попадались, однако существует и такое.

Этот детский автопоезд был создан на базе УАЗ-452Д. Он состоял из тячага и некоторого количества двухосных прицепов.