Чудо советского автопрома: «Буханка» в виде детского поезда приносила огромную радость детям
Такие поезда были любимцами советских детей. Эти «буханки» использовались в крупных парках самых больших советских городов в 1970-х годах.
Наши читатели любят материалы о тюнинге российских автомобилей. Мы видели, как «Волгу» переделывают во внедорожник, как «Жигули» оснащают гусеницами и многое другое.
Но автопоезда на основе отечественных авто нам еще не попадались, однако существует и такое.
Этот детский автопоезд был создан на базе УАЗ-452Д. Он состоял из тячага и некоторого количества двухосных прицепов.
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В отличие от большинства даже современных детских поездов эта модель была довольно безопасной.
Сидения для детей были мягкими, чтобы они не ушиблись, если поезд затормозит. Также прицепы были окружены перилами, а над ними был размещен тент. Такие поезда были любимцами советских детей.
Эти «буханки» использовались в крупных парках самых больших советских городов в 1970-х годах.
Опубликовано: Евгений Прокофьев