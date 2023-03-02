МО РФ: Россия разрабатывает новый вид военных операций для защиты от США

В Минобороны РФ сообщили о начале разработки в стране новых видов военных операций для отражения американских угроз.

В четверг журнал российского Министерства обороны "Военная мысль" опубликовал новую колонку, в которой сообщается, что в России разрабатывают новый вид военных операций для защиты от возможной агрессии со стороны Соединённых Штатов.

В статье утверждается, что Вашингтон хочет уничтожить Россию, проведя "Стратегическую многосферную операцию", которая заключается в размещении систем противоракетной обороны вокруг российских границ, а также нанесении ударов по местам дислокации ядерного потенциала РФ.

Журнал "Военная мысль" сообщил, что в ответ на подготовку таких операций со стороны США Россия разрабатывает свою операцию, которая предполагает обход систем ПРО стран НАТО и нанесение ответного ядерного удара по американскому государству.