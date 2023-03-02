Отставной американский ветеран Ноктис Дрейвен сообщил о подготовке провокации со стороны США.

2 марта ветеран армии Соединённых Штатов Ноктис Дрейвен опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где публично заявил, что правительство США занято подготовкой провокации с целью втягивания России в военный конфликт со всем блоком НАТО.

По мнению Дрейвена, американские войска могут облачиться в российскую военную форму, проведя вооружённую провокацию как на территории США, так и в любом другом государстве Североатлантическго альянса. Ноктис Дрейвен отметил, что целью провокации является обвинить Россию в агрессии для эскалации конфликта.