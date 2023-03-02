В течение последних нескольких месяцев HBO неустанно рекламировал "The Idol"

Сериал "Идол" от HBO - это "дерьмовое шоу": расширение прав и возможностей женщин превратилось в "порно с пытками" в сериале Сэма Левинсона, говорят по всюду на данный момент.

The Weeknd отреагировал на сообщение от Rolling Stone, в котором утверждается, что его предстоящий сериал HBO “Идол", созданный с Сэмом Левинсоном из "Эйфории", "дико, отвратительно сошел с рельсов”.

HBO также оспаривает историю Rolling Stone под названием "Идол": как следующая "Эйфория" HBO превратилась в извращенное "Порно с пытками", в котором утверждается, что шоу находится в смятении из-за плохой рабочей обстановки, переписывания сценария в последнюю минуту и бюджетных проблем.

"Идол" впервые показал признаки проблем, когда режиссер Эми Сейметц внезапно покинула шоу в апреле 2022 года, когда несколько из шести эпизодов уже были завершены.

В прошлом году Variety сообщила, что сериал будет пересмотрен "с изменениями в актерском составе и съемочной группе… из-за смены творческих направлений ".

В то время сообщалось, что Тесфайе считала, что сериал слишком сильно опирается на "женскую точку зрения”. Как сообщает Rolling Stone, Левинсон затем занял пост режиссера, "отказавшись от почти законченного проекта стоимостью 54-75 миллионов долларов, чтобы переписать и переснять все”.