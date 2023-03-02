Фазлетдинов: Россия разрабатывает новый вид военный ядерных операций против США

О этом генерал ракетных войск стратегического назначения Игорь Фазлетдинов и отставной полковник Владимир Лумпов сообщили в статье, которая опубликована в специализированном издании «Военная мысль».

В данной статье говорится о том, что Соединенные Штаты Америки стремительно теряют свое влияние в мире и больше не могут рассчитывать на мировое господство. Причиной этому, по мнению авторов публикации, является растущее могущество России. Из-за этого США проводят агрессивную политику в отношении Российской Федерации.

Для предотвращения тяжелых последствий возможной глобальной атаки на Россию командование российских Вооруженных Сил разрабатывает операции, предусматривающие использование ядерного оружия, которые бы убедительно продемонстрировали Соединенным Штатам Америки, что ее планы проведения многосферной глобальной операции заведомо невыполнимы, а сами США получат неприемлемый для себя ущерб, если будут вести себя агрессивно в отношении Российской Федерации.