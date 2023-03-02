Это один из 168 кабриолетов GTO Judge, выпущенных в 1970 году

Pontiac GTO 1969 года выпуска под кодовым названием the Judge всю свою жизнь был в значительной степени оптимизирован для большого экрана.

В 2011 году он получил награду Goodguys muscle car года и в тот же период занял первое место в конкурсе MCACN concourse.

Действительно, автомобиль по-прежнему сохраняет то, что в свое время делало его невероятным автомобилем, но кто будет его следующим пилотом, еще предстоит решить.

Если повезет, это можете быть вы, сидящие за рулем и наслаждающиеся захватывающим опытом вождения настоящего классического мускул-кара. GTO всегда был законодателем моды, единственным в своем роде во всех отношениях, но в то же время копировался практически всеми, кто ему следовал.

Если вы действительно думаете об этом, первое поколение GTO породило muscle car, GTO 69 года заложил основу практически для всех других автомобилей с высокой производительностью, представленных на рынке в то время, а GTO, выпущенный в начале 2000-х, был инженерным чудом, не похожим ни на что ранее.

Именно поэтому у этого автомобиля одни из лучших доступных функций, и пришло время.

Например, это один из 168 примеров, в котором был установлен мягкий откидной верх, что, очевидно, довольно редкая особенность. Не говоря уже о том факте, что вы в любом случае не найдете на рынке очень много полностью восстановленных GTO из-за сокращения количества автомобилей.

Наконец, вы абсолютно не можете забыть двигатель V-8 объемом 400 дюймов 3, который работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. Все это делает этот GTO практически идеальным для тех, кто любит чувствовать себя на автомобиле старой школы. Конечно, последний кусочек головоломки - кто будет следующим за рулем.

Этот отмеченный наградами судья Pontiac GTO 1970 года, оснащенный системой Ram Air, был предметом комплексной реставрации.

Он оснащен двигателем V8 объемом 400 кубических дюймов, который поддерживается 4-ступенчатой механической коробкой передач, а кузов покрыт редкой краской Atoll Blue.

Этот судья Pontiac GTO 1970 года - машина, отмеченная наградами и получившая множество наград.