Об этом украинский боец с позывным «Мадьяр», принимающий участие в боевых действиях под Артемовском, рассказал средствам массовой информации.

Как сообщил «Мадьяр», украинские вооруженные силы ежесуточно теряют под Артемовском от одной до двух рот. Военнослужащий убежден, что украинским воинским подразделениям необходимо срочно оставить город и держать оборону на других рубежах. По мнению бойца, держать солдат и офицеров в данном населенном пункте нецелесообразно по причине неоправданно больших потерь.

Это мнение поддерживается и другими военнослужащими Украины, находящимися в Артемовске. События, происходящие в данном городе, они называют «мясорубкой». Украинские офицеры прямо признают, что потери являются катастрофическими, и примерно половина украинских военнослужащих либо контужены, либо получили ранения.

По рассказам солдат и офицеров Украины, медики не в состоянии справиться с огромным потоком раненых. Это приводит к тому, что из каждых семи человек боеспособным остается только один.