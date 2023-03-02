ДРГ Украины проникло в село Брянской области, убив мужчину и ранив ребёнка

Александр Богомаз рассказал об убийстве жителя Брянской области украинской ДРГ.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где заявил, что диверсионно-разведывательная группа вооружённых сил Украины проникла в село Любечане Брянской области России, расстреляв движущийся гражданский автомобиль.

По словам Богомаза, в результате инцидента скончался один мужчина, проживавший в селе на постоянной основе. Также губернатор рассказал о ранении десятилетнего ребёнка.