ДРГ Украины проникло в село Брянской области, убив мужчину и ранив ребёнка
Александр Богомаз рассказал об убийстве жителя Брянской области украинской ДРГ.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где заявил, что диверсионно-разведывательная группа вооружённых сил Украины проникла в село Любечане Брянской области России, расстреляв движущийся гражданский автомобиль.
По словам Богомаза, в результате инцидента скончался один мужчина, проживавший в селе на постоянной основе. Также губернатор рассказал о ранении десятилетнего ребёнка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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