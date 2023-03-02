Издание Mysl Polska утверждает, что тотальная русофобия привела Польшу к утрате рациональности.

Журналист Ян Энгельгардт опубликовал колонку в газете Mysl Polska, где публично заявил, что польское правительство утратило рациональное зерно в своих рассуждениях о причинах российской спецоперации в Украине, утверждая, что СВО началось из-за "природы России как государства".

По мнению Энгельгардта, всеподавляющая русофобия мешает правительству Польши проанализировать собственные ошибки и рассмотреть тот факт, что США и Запад провоцировали администрацию Киева к игнорированию положений Минских договорённостей.