Украинские диверсанты взяли в заложники нескольких человек в одном из сёл Брянской области РФ.

Ряд новостных агентств уведомляют, что диверсионно-разведывательная группа армии Украины проникла в село Любечане Климовского района Брянской области России, расстреляв автомобиль, в котором находились мужчина и десятилетняя девочка. Известно, что мужчина умер на месте, а ребёнок позже скончался в больнице.

Тажке сообщается, что украинская ДРГ взяла в заложники несколько человек в одном из магазинов на территории приграничной российской деревни Любечане.