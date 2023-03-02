ДРГ Украины взяла в заложники людей в магазине села Любечане Брянской области
Украинские диверсанты взяли в заложники нескольких человек в одном из сёл Брянской области РФ.
Ряд новостных агентств уведомляют, что диверсионно-разведывательная группа армии Украины проникла в село Любечане Климовского района Брянской области России, расстреляв автомобиль, в котором находились мужчина и десятилетняя девочка. Известно, что мужчина умер на месте, а ребёнок позже скончался в больнице.
Тажке сообщается, что украинская ДРГ взяла в заложники несколько человек в одном из магазинов на территории приграничной российской деревни Любечане.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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